Ученые: Послеродовая депрессия у мужчин возникает в три раза чаще женщин

Как известно, сразу же после рождения ребенка многие матери сталкиваются с такой проблемой, как послеродовая депрессия. Не так давно ученые данная проблема натолкнула на мысль о том, могут ли отцы сталкиваться с депрессиями после рождения ребенка, чему и посвятили свое исследование.

Ученые из Швеции провели собственное исследование, чтобы выяснить, как часто мужчины сталкиваются с послеродовыми депрессиями. В ходе социологического опроса исследователям удалось узнать, что только 10% женщин сталкиваются с депрессией сразу после родов, в то время как данный показатель среди мужчин практически в три раза выше.

Многие молодые отцы не могут смириться с тем, что рождение ребенка полностью меняет их привычный уклад жизни, приходится подстраиваться под младенца и так далее. Отмечается, что послеродовая депрессия у мужчин может возникать как резко, так и постепенно, и только малый процент отцов обращается за помощью к медикам, предпочитая бороться со стрессом самостоятельно.