Социолог: Запрет на использование детьми Интернета сравним с поркой

Эллис Кэшмор, социолог из Астонского университета, сравнила запрет родителей на свободное использование Сети своими детьми с поркой и даже торможением в развитии.

Как пишет «ХотГео», социолог крайне недовольна поведением современных родителей. В своей новой книге «Screen Society» она пытается объяснить взрослым, почему использование Интернета и технологий – это отлично и почему нельзя ограничивать время, проводимое детьми перед смартфоном, компьютером или планшетом.

По мнению Эллис Кэшмор, запрет на использование «даров» технического прогресса может быть сравним с поркой и умышленным торможением развития собственного ребёнка. Ведь сегодня технологии проникают во все области жизнедеятельности, а обучиться жить в таком мире можно только изучая гаджеты. Тем более дети не делают в Интернете ничего такого, чего не сделали бы в реальной жизни.

Оправдания в стиле «Гаджеты вызывают зависимость» она считает абсурдными, поскольку это никем не доказано из-за отсутствия прямых признаков. Это «притяжение» к Сети социолог называет увлечением.