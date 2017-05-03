В Америке скоро запустится продажа новейшего средства от мигрени

Американские учёные получили одобрение на продажу первого средства от мигрени, аналогов которого пока нет во всём мире.

Действие препарата заключается в блокировке активности кальцитоцин-ген-связанного пептина, который провоцирует появление мигрени. Разработчики лекарства уверяют, что принимающие средство уменьшат количество приступов заболевания более чем в два раза. Достоинством этого средства считается то, что принимать его нужно всего лишь раз в месяц.

Дополнительно известно, что препарат не вызывает побочных эффектов наподобие изменения веса, гормонального сбоя, сухости во рту, нарушений нервной системы и снижения либидо.

Единственный недостаток – это цена. По предварительным оценкам экспертов, курс будет стоить около семи тысяч долларов на год, так как в состав входят антитела, выращиваемые в живых микроорганизмах, и пока будет продаваться только в Америке. Что касается появления лекарства в России, данные пока не разглашаются.