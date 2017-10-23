Ученые создадут новый вид обезболивающего на основе лаврового листа

Ученые из России разрабатывают новый медицинский препарат, который будет служить как обезболивающее и противовоспалительное средство. Подробнее об этом передают корреспонденты таких научных изданий как Frontiers in Molecular Neuroscience и British Journal of Pharmacology.

Ученые из Первого МГМУ им. Сеченова создадут новый вид обезболивающего на основе лаврового листа. Один из участников проекта, Ярослав Андреев, рассказал, почему они взялись за эту задачу, которая, казалось бы, уже решена. Он отметил, что многие из известных обезболивающих уже не помогают населению, а на некоторых людей и вовсе никогда не имели воздействия. По этой причине были начаты исследования относительно того, какое решение можно предоставить по этому вопросу.

Подсказкой специалистам послужило знание того, как химические соединения растений влияют на передачу болевых сигналов в организме человека. Для глубокого изучения они взяли как образец лавр благородный. Оказалось, что он способен подавлять каналы воспалений путем их синтеза в клетках. Российские ученые считают свои новые знания очень перспективными. По их мнению, оин могут привести их к обнаружению новых видов регуляции ЦНС.