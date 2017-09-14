Ученые: межзвёздный астероид Оумуамуа поселился на орбите Юпитера

Астероид-иммигрант Оумуамуа, который не так давно пролетел мимо Земли, весьма заинтересовал ученых, теперь появилась версия о том, где же «поселится» загадочное космическое тело. Информацией о текущем местоположении астероида поделились ученые из иностранного научного издания.

Как сообщает издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, сейчас астероид Оумуамуа находится на орбите юпитера. Траектория движения космического тела была выяснена путем исследований и симуляций, во время которой ученые выяснили, что астероид все 4,5 миллиона лет двигался в ретроградном направлении и не мог зародиться в том же облаке, в котором появилась Земля и другие планеты.

Астероид Оумуамуа – космическое тело, попавшее в Солнечную систему из межзвездного пространства. Оттуда объекты могу часто залетать, но многие из них недосягаемы для изучения или наблюдения. Оумуамуа оказался астероидом, который ученые смогли начать изучать и дистанционно исследовать.

Оумуамуа переводится как «посланник», его в прошлом году заметил британский астроном Роберт Урик, который наблюдал за космосом через телескоп, установленный на Гавайях. Расстояние астероида до Земли тогда составляло 30 миллионов километров. Сначала астроном решил, что он увидел комету, однако объект оказался астероидом-иммигрантом.