Ученые: Употребление пива защищает женщин от смертельно опасного заболевания‍

Ученые из США доказали, что регулярное употребление пива защищает женщин от развития смертельно опасного заболевания‍. Проводя исследования при Гарвардской медицинской школе в Бостоне, они выяснили, что польза для прекрасного пола будет при принятии алкоголя несколько раз в неделю.

Американские ученые проводили исследование по поводу того, как регулярное употребление алкоголя влияет на женское здоровье. В конце они сделали для себя шокирующие выводы. Оказалось, что пиво защищает женщин от развития смертельно опасного заболевания‍. По словам специалистов, дамы, которые следуют такому указанию, на 31 процент снижают для себя риск пострадать от ревматоидного артрита.

На данный момент о том, какие причины лежат в его появлении у людей, известно не так уж и много. Он появляется не только у пожилых людей, но может быть замечен и у молодых. Также ученые не могут сейчас точно определить, какая связь существует между употреблением алкоголя и защитой женщин от аутоиммунного заболевания, однако они уверенны, что она существует.

Ранее СМИ сообщали о том, что ученые нашли связь между уровнем дохода у человека и состоянием его головного мозга.