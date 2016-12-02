Драгоценные камни уменьшат стоимость МРТ

Американские технологи решили использовать маленькие алмазы для магнитно-резонансной томографии для улучшения чувствительности устройства.

Эта технология делает данную диагностику менее дорогой, что позволяет исследовать человеческий организм за меньшую стоимость. В исследовании разработчики продемонстрировали, что эффект, полученный через драгоценные камни, улучшает детализацию результатов, полученных в ходе МРТ.

Как заявил основатель проекта, этот способ является революционным в сфере медицины, а также он предоставляет возможность расширения рынка исследований и уменьшения их размеров. На данный момент для этой томографии используют сверхточные магниты, которые показывают насыщенность атомами водорода организма человека.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это вид исследования, который даёт возможность наблюдать детальное изображение внутренних органов человека и широко используется при диагностике онкологических заболеваний.