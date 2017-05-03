Ученые: Уровень дохода человека тесно связан с особенностями его мозга

Ученые из США провели эксперимент с участием 304 человек возрастом от 20 до 89 лет, в ходе которого смогли доказать, что уровень дохода человека тесно связан с особенностями его мозга.

Агентство новостей PNAS передает подробности исследования американских ученых, которые работали в научной лаборатории при университете в штате Техас. Они хотели понять, какая существует связь между уровнем дохода человека и особенностями работы его мозга. Для этого они провели эксперимент с участием указанного выше количества людей. У них спрашивали, какое образование они имеют, сколько зарабатывают, имеют ли карьерный рост.

После этого испытуемым проводили процедуру магнитно-резонансной томографию головного мозга. Вследствие этой меры специалисты смогли выяснить, что у людей, которые имели более высокий уровень дохода, было замечено серое вещество в большем количестве. К тому же, они имели более крепкие нейронные связи между разными частями мозга, чем те, чей заработок был не так велик.

Делая выводы относительно своего исследования, американские ученые заявляют, что на состояние головного мозга также влияют такие факторы как образ жизни и питание.