Ученые высмеяли теорию уфологов об "осьминогах-пришельцах"

Буквально недавно уфологи представили теорию, что осьминоги пришли на Землю из космоса, чем и объясняется их необычайное строение. Все же многие ученые скептически настроены относительно данной теории и называют ее "нелепой".

Как известно, осьминоги являются довольно необычными обитателями океана, так как умеют менять окрас, обладают несколькими сердцами, крупным мозгам и могут поддаваться дрессировке. Именно поэтому их происхождение так интересуют ученых, окончательной версии по поводу того, откуда появились осьминоги, так и не было представлено.

Недавно уфологи заявили о том, что осьминоги являются предками пришельцев и много лет назад оказались на Земле после падения некого ледяного объекта. Их яйца оказались в океане, где начали стремительно развиваться и теперь инопланетных существ считают осьминогами. Многие ученые подняли на смех данную теорию и назвали ее нелепой.

Дело в том, что если бы осьминоги на самом деле имели инопланетное происхождение, то развиваться и плодиться в земных условиях они бы не смогли, приспособиться к такой атмосфере у них бы явно не вышло. Также исследователи отмечают, что "осьминоги-пришельцы" в случае падения на Землю из космоса не имели бы ничего общего с моллюсками, которые уже давно обитают на планете.