Во Франции роботы создали на кончике оптического волокна самый маленький в мире дом

При помощи новой технологии, которая была открыта во время создания самого маленького дома, ученые смогут научиться протягивать волокна в кровеносные сосуды и деактивировать опасные вирусы. Работу проводили французские ученые, создавшие нанофабрику µRobotex.

Нанофабрика µRobotex способна строить микроструктуры в условиях вакуума габаритной камеры. Специальные роботы, созданные французскими учеными из студии Femto-ST Institute в Безансоне, фиксируют компоненты на направляющих из оптического волокна, все это делается с нанометровой точностью.

Самый маленький дом является лишь наглядной демонстрацией того, какие возможности имеет нанофабрика, созданная учеными. Площадь мини-дома составила 300х300 микрометров, что сделало объект «очень-очень маленьким», как отметили специалисты.

Во время строительства дома ученые использовали ионные пушки, электронные пучки и роботов, которые и занимались созданием «постройки». Нанофабрика показала хорошие результаты, что дало ученым повод продолжать исследования и развивать данную технологию, чтобы в дальнейшем применять ее для лечения и проведения различных манипуляций, которые будут требовать особенной точности и маневренности.