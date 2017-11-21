Ученые из России работают над созданием препарата, который позволит космонавтам совершать длительные полеты и исследовать другие планеты солнечной системы. За его основу было взято состояние медведей во время зимней спячки.

Российские космонавты смогут совершать длительные полеты благодаря технологии погружения в "спячку". Подробнее об этом рассказал один из авторов проекта Анатолий Ковтун, который является участником Фонда перспективных исследований. По его словам, планируется создать фармакологическое средство, которое бы поспособствовало введению человека в состояние синтетического гипобиоза.

Ковтун рассказал, что вместе с группой специалистов он уже проводил опыты изобретенного препарата на животных, и он действовал на них так, как и было задумано. Их температура тела становилась ниже, сердце билось реже и замедлялся кровоток. По этим причинам становилось меньше потребление животными кислорода, чего и хотели добиться ученые. Его экономия поможет космонавтам добираться на более далекие расстояния в космическом пространстве. Кроме того, животные показали достаточно быстрый результат восстановления после "спячки" - около 10-24 часов.