Ученые: Пробуждение вулкана Йеллоустоун грозит апокалипсисом для России и других стран

Исследование проводили ученые, трудящиеся при университете в штате Аризона. Именно они являются авторами предупреждения о том, что пробуждение вулкана Йеллоустоун грозит апокалипсисом не только для США, но также для России и других стран.

В последнее время ученые стали относиться гораздо серьезнее к версии о том, что что пробуждение вулкана Йеллоустоун реально, и оно может случиться в ближайшие несколько десятков лет. Таким образом было положено начало огромным исследованиям этой темы и в частности того, как это событие может повлиять на жизнь людей со всей планеты Земля.

Результаты недавнего изучения специалистов показали, что пробуждение Йеллоустоуна может стать катастрофой для более чем половины представителей всего человечества. Когда оно начнется, то ознаменуется крупным взрывом. Американцы пострадают от этого мгновенно. Тем не менее, последствия от этого почувствуют на себе даже жители России, Индии, Китая и других близлежащих к ним стран. Небо над ними будет затянуто плотными тучами из пепла и золы, вследствие чего изменится климат. Температура воздуха упадет примерно на 10-20 градусов, что может негативно повлиять на урожай и всю растительность, а также здоровье многих людей.