Ученые решили спор между чаеголиками и кофеманами

В таких странах как Южный Судан, Эфиопия и Индонезия набрал популярность чай, приготовленный из листьев кофейных деревьев. Ученые, изучившие данный напиток рассказали о том, что он гораздо полезнее обычного чая или кофе, к тому же обладает бодрящим свойством, избавляет от усталости, голода, а также способствует работе мыслительных процессов. В Европе «чай из кофе» начал появляться в XIX веке, однако его распространению помешал специфический вкус.

Великобританские ученые изучили состав 23 видов листьев, сорванных с кофейных деревьев, и выяснили, что они содержат в себе много вещества, которое называется мангиферин. Оно наделяет чай полезными для человека свойствами, однако если сравнивать с манго, то кофейные листья содержат маленький процент мангиферина.

По словам ученых, «чай из кофе» обладает свойствами, которые могут сократить заболевания сердечно-сосудистой системы, а также предотвращают возникновение диабета. Помимо этого, он содержит малое количество кофеина, антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Именно поэтому, по мнению ученых, «чай из кофе» оказывает благотворные действия на организм и здоровье человека. Это и помогло решить спор между чаеголиками и кофеманами.