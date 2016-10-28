Глобальное потепление ставит под угрозу все население планеты

Британские и австралийские ученые пришли к выводу, что даже незначительное повышение температуры уже сейчас приводит к риску исчезновения некоторых видов населения Земли. В основном под риск попадают животные, насекомые и растения, однако ученые уверены, что люди тоже могут оказаться под угрозой глобального вымирания.

Исследователи выяснили, что при повышении температуры на 2 градуса Цельсия риск вымирания биологического населения нашей планеты становится больше на 50%. Общественные деятели пришли к выводу, что нужно держать температуру под контролем, однако климатологи уверяют, что избежание проблем с глобальным потеплением будет даваться человечеству очень большими усилиями.

Известно, что специалисты были намерены задержать отметку в 1,5 градуса Цельсия по превышению нормальной для Земли температуры, чтобы не допустить отметки в 2 градуса, однако это все равно увеличивает риски вымирания. К примеру, риск сокращения видов растений достигнет 8%. Насекомые подвергнутся риску на 6%. В то время как разновидность животных может сократиться на 4%.