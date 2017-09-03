Геологи выяснили, почему Северная Корея приостановила ядерные испытания

Спустя несколько дней после заявления Северной Кореи о приостановлении программы тестирования своего ядерного оружия, геологами была замечена странная подземная активность в этом регионе, о чём они написали в Science.

После успешного испытания Северной Кореей водородной бомбы, специалисты из Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний заметили взрыв в течение нескольких минут, классифицируя его как сейсмическое событие с магнитудой 6 баллов. Сомнений в том, что землетрясение произошло именно из-за взрыва, у них не было, поскольку настолько быстро сейсмические волны распространяются в одном случае.

После этого «встряхнуло» и Южную Корею, хотя она находится в относительно отдалённой зоне от мест проведения испытаний с самой высокой сейсмической активностью. Так, геологи при помощи специальной техники с использованием спутникового радиолокационного сканера изучили ландшафт Северной Кореи и пришли к неожиданным выводам. Северокорейцы приостановили ядерные испытания, поскольку часть их главного ядерного подземного полигона просто обвалилась из-за постоянных землетрясений после взрывов. Ни о каком «политическом благородстве» речь не идёт. Эксперты считают, что испытания возобновятся сразу же, когда будет реконструирован и построен новый полигон.