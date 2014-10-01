Британские ученые диагностировали рак желудка с помощью дыхательного теста

Такой вид диагностики не вызывает значительных осложнений как при эндоскопических обследованиях, который в нередких случаях вызывает спазмы желудка. При этом методе медики используют хирургическое вмешательство, чтобы поместить специальный прибор в тело человека с помощью разрезов. Однако новая методика ученых из Британии позволяет обойтись без хирургического вмешательства. К тому же позволяет диагностировать онкологию желудка и пищевода с вероятностью 85%.

Метод основан на исследовании воздуха, который выдыхает пациент. Ученые проводят анализ, чтобы выявить, нет ли в воздухе летучих органических соединений. После чего биологи определяют их концентрацию. Внимание ученых в основном акцентируется на таких кислотах как капроновая, масляная и валериановая, к этому списку добавляется также деканал и бутанол.

В исследованиях приняли участие 335 пациентов из разных медицинских учреждений, у 172 из них как оказалось, не было заболеваний, которые относились к раку, в то время как 163 диагностировали рак пищевода или желудка. Анализы проводились с помощью масс-спектрометрии SIFT-MS.