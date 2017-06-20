В сочетании с вакциной от гриппа виагра убивает раковые клетки

Канадские исследователи из Университета Оттавы провели эксперимент на мышах, чтобы узнать могут ли средства для улучшения эрекции нейтрализовать раковую опухоль. Чтобы улучшить показатели, к нему добавили также вакцину от гриппа. Результат эксперимента оказался положительным и теперь ученые планируют провести испытания на добровольцах, чтобы узнать может ли это средство так же действовать и на людей.

В эксперименте приняли участие несколько десятков мышей. Их всех ученые искусственно заразили человеческим видом раковых опухолей. В результате животные, которые не получали никакого лечения, умирали от этой болезни. Те, которые получали виагру, выжили, однако выздоровление у них занимало гораздо больше времени, чем когда к средствам для лечения эректальной дисфункции добавили вакцину от гриппа. В этом случае иммунная система начинала работать гораздо быстрее и мыши быстро восстанавливались и избавлялись от раковых клеток.

Такой благоприятный исход эксперимента привел ученых к выводу, что виагра в совместимости с вакцинированием от гриппа может уничтожать раковые клетки. Это дает большие надежды на то, что человечество вскоре забудет о такой проблеме как раковые опухоли и метастазы. К тому же, это может существенно уменьшить смертность населения.