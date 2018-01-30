Рак кожи можно определить по простым признакам

Начало лета и пляжного сезона сопровождается не только загаром, но повышением рисков развития рака кожи. Учёные из Аризонского университета рассказали о самых простых признаках, по которым можно выявить развивающееся заболевание.

Существует большое количество типов рака кожи, но из них наиболее распространены три. Два из них не представляют серьезной угрозы здоровью и лечатся хирургическим вмешательством. Третий тип – меланома, смертельный тип рака кожи, ежегодно забирающий тысячи жизней. Самым действенным методом по предотвращению дальнейшего развития заболевания является своевременная проверка кожи у специалистов.

Родинки называют возможным очагом развития меланомы не просто так, хоть они и не говорят о возможности рака кожи, однако их можно спутать с образованиями, способными переродиться. Любые изменения на таких участках кожи должны быть поводом для обращения в больницу. Зуд, а также не проходящие покраснения могут быть доказательством развития меланомы.