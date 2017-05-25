Кардиологи назвали полезное для сердца мясо

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации изучили работы предшественников и выяснили, существует ли мясо, полезное для сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиологи определили, что вопреки старым утверждениям о вреде любого мяса для организма рацион здорового человека всё же должен содержать необходимые клетки. Врачи уверяют, что проверенным мясом, полезность которого неоднократно была доказана, стало мясо некоторых рыб. Омега-3 жирные кислоты действительно оказывали благотворное влияние на сердце пациентов.

Согласно исследованию, нежареное мясо рыбы способно снизить риск развития сердечных заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности, внезапной смерти и застоя сердечной недостаточности. Для такой профилактики раз-два в неделю следует употреблять около 150 грамм лосося, скумбрии, сельди или сардин. Притом от красного мясо желательно навсегда отказаться, помогая тем самым природе.