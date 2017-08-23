Япония намерена объединить Луну и Землю для спасения человечества

Японские ученые из компании ispace пришли к выводу, что без ресурсов Луны на Земле поддерживать жизнь будет просто невозможно. Именно поэтому они поставили цель объединить экосистему планеты и ее естественного спутника.

Как рассказали инженеры, водные ресурсы Луны должны помочь им расширить сферу обитания человечества, а также позволят развивать в дальнейшем космическую инфраструктуру. После того, как ученые обнаружат воду на Луне, они смогут объединить Землю и ее естественный спутник, что позволит поддерживать человечество и увеличить жизнеспособность.

Изначально специалисты ispace совершат несколько миссий на Луну и подготовят роверы, которые будут исследовать воду на Луне и помогут разместить промышленные платформы для развития лунной многоцелевой колонии.

В настоящий момент компании уже удалось собрать более 90 миллионов долларов и к 2019 году на Луну отправят первую миссию. Если миссия покажет положительные результаты, то уже в ближайшие 4 года ученые смогут начать строить колонию на Луне.