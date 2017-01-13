Ученые выяснили, что заболевания позвоночника усугубляются с возрастом

В Институте исследования старения выяснили, что дегенеративные заболевания позвоночника со временем не проходят, а усугубляются. Было выяснено, что у каждого третьего человека от 40 до 59 лет наблюдается подобная тенденция.

Различные формы дорсопатии – это именно то, с чем чаще всего пациенты обращаются к невропатологу. Такие проблемы с позвоночником считаются излечимыми, но последствия потом «аукаются» очень долго. Ученые выяснили, что это результат того, что болезнь прогрессирует с возрастом. Они изучили более тысячей снимков позвоночника с компьютерной томографии, и каждый третий был отмечен со средней и тяжелой формой дегенеративной болезни межпозвоночных дисков. Такая тенденция наблюдалась у пациентов в возрасте 40-59 лет, а вот у тех, кто достиг 70-89 лет эти показатели увеличились почти в четыре раза.

Кроме того, учёные Института исследования старения и Бостонского медицинского центра отметили, что дегенеративным заболеваниям позвоночника на 70% чаще подвержены женщины. Однако чтобы понять, с чем это связано, необходимо провести дальнейшие исследования.

Также доктора во главе с Элизабет Самельсон предупреждают о симптомах, которые помогут выявить болезнь на ранних стадиях: снижение активности, боли, усталость.