Ультрафиолет помог мышам учиться быстрее

Такое исследование провели в Китае сотрудники Научно-технического университета во главе с Вэй Сюнем. Свою работу они описали в статье для издания Cell.

Биологи обратили внимание на частицы уроканиновой кислоты в составе молекул внутри нейронов мозга. Это вещество вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетового излучения. Уроканиновую кислоту находили в эпителиальных клетках и молекулах некоторых органов, однако никогда - в мозгу.

Китайцы проверили свои наблюдения при помощи эксперимента с мышами. Нескольким особям обрили голову и два часа подвергали средневолновым ультрафиолетом в дозах, сравнимых с солнечным ожогом для человека. После этого концентрация уроканиновой кислоты в нейронах существенно увеличилась. Ученые пишут, что вещество является побочным продуктом превращения аминокислоты гистидина в глутамат. Последний провоцирует ускоренную передачу сигналов между нейронами. После облучения глутамат появился в мозгу вместе с уроканином.

Глутамат стал для мышей мощным нейромедиатором и повысил их когнитивные способности. В результате мыши лучше учились и усваивали новую информацию. Облученные мыши поддавались дрессировке намного лучше представителей контрольной группы. Исследователи даже отключали у животных ферменты, способствующие выработке уроканиновой кислоты. Это привело к аннуляции эффекта от ультрафиолетового воздействия и в нейронах, и в способностях подопытных. Авторы проекта намерены продолжить работу в этом направлении. Вполне возможно, они научатся стимулировать лучшую обучаемость людей при помощи ультрафиолетовых излучателей или преобразования естественного солнечного света.