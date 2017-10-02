Пуля и цианид: французы выяснили точную дату смерти Гитлера по зубам

Группа ученых под руководством Филиппа Шарлье впервые с 1946 года изучили кости лидера нацистов. О результатах их работы рассказали в эфире телеканала CGTN.

Журналисты сообщают, что в 2017 году останки Адольфа Гитлера передали для исследования сотрудники российской ФСБ. Во Франции эксперт в области антропологии Филипп Шарлье при помощи коллег установил подлинность костей. Исследование доказало, что их владелец ушел из жизни 30 апреля 1945 года. Таким образом ученые развеяли все мифы относительно последнего дня жизни Адольфа Гитлера. Ведь некоторые конспирологи до сих пор убеждены, что настоящий фюрер сбежал на базу в Антарктиде или скрылся на Луне.

Отдельного внимания антропологи удостоили зубов и стоматологических протезов погибшего диктатора. Их форма полностью соответствует данным из медицинской карты исторической личности. Химический анализ выявил на зубах следы цианида. В тоже время отверстие в черепе свидетельствует о смертельном воздействии пули. Останки головы также подтверждены рентгеновскими снимками, которые Адольф Гитлер сделал в 1944. Ученые пришли к выводу, что правитель сначала употребил ядовитое вещество, а затем избавил себя от мучений выстрелом в голову.