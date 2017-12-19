Ученые: В некоторых регионах России человеку может грозить отравление

Ботаникам удалось определить отдельные регионы России, где растет самое большое количество ядовитых растений. Стоит отметить, что исследованием занимались сотрудники биологического факультета МГУ.

Так, исследователям удалось найти в России наиболее опасные места, где можно отравиться ядовитыми растениями. В общей сложности, на территории Российской Федерации растет более 400 видов ядовитых растений, а самое большое их скопление обнаружили в Причерноморье, Предкавказье и районах Волги. По словам исследователей, именно в этих районах России сосредоточено около 70% всех ядовитых растений, найденных на территории страны.

Также исследователи порекомендовали по возможности избегать равнинную пустыню в Прикаспийском регионе, так как там собралось около 60% всех ядовитых растений РФ. Третье, однако не последнее место в данном списке занимают лесостепи Крымско-Кавказского региона, там нашлось менее 59% опасных растений.

По словам ученых, опасность отравления может поджидать человека и в горах Крыма, Кавказа, Алтая, Саян, Сахалина и Приморья. Там исследователи нашли до 65% опасных растений, чаще всего они встречались в смешанных лесах и тайге.