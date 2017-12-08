Учёные создали уникальный человекообразный гель

Научные сотрудники Ратгерского университета, расположенного в США, изобрели чудо-материал, который способен стать прорывом в медицине. Уникальный гель будет использоваться в трансплантологии и обладает огромным потенциалом благодаря схожести с тканями человеческого организма.

Специалисты акцентировали внимание на том, что это гидрогель, позволяющий делать «мягкие биологические материалы». При разряде электричеством он меняет свою форму и физические свойства. Благодаря изобретению в дальнейшем можно будет создавать желудок человека или же животного с помощью уникального геля. Вся процедура будет занимать не более 3 часов. Учёные Ратгерского университета получили гель следующим способом: с помощью 3D-принтера использовали свет, способный менять своё агрегатное состояние.

В дальнейшем его стали приспосабливать к водной среде, имитируя жизнь под водой, словно осьминог. Автор исследования, доцент кафедры механической и аэрокосмической техники Хоуон Ли, назвал это прорывом в медицине. Изобретение экономически выгодно и технологически выгодно при разработке. Первые испытания будут проведены уже к концу 2018 года.