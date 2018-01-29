Эксперты развеяли 4 популярных мифа о весенней аллергии

Приход весны встречается не улыбкой, а грустью в глазах у каждого третьего россиянина, который разочаровался во врачах и лечит весеннюю аллергию самостоятельно. Но вера в 4 популярных мифа грозит ухудшением симптомов.

Первый миф сопряжён с верой в то, что ежедневный, регулярный приём препаратов вызывает толерантность к ним и через какое-то время они не действуют. На самом деле, аллергологи говорят об обратном. Отсутствие заметного эффекта от лекарств может свидетельствовать о «тяжёлом» сезоне или об изменении симптомов. Второй миф: поздняя весна и холодная зима облегчат аллергию, что не есть правда, поскольку цикл цветения деревьев мало зависит от погоды и, на самом деле, аллергия проявляется за 2 недели до начала сезона.

Также не следует оставаться верным принципу «не поверю пока не увижу». Когда пыльца становится видимой, повышается риск ухудшения самочувствия при аллергии. Многие также верят в целебную силу мёда. Однако пыльца, собираемая пчёлами, не вызывает аллергии, поэтому «клин клином» выбить не удастся.