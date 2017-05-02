Каждый укус комара несколько дней будоражит иммунную систему

Даже без вирусов комариная слюна пару суток тревожит иммунную систему людей. Группа медиков из США опубликовала исследование этого явления в издании PLOS Neglected Tropical Diseases.

Сотрудники Бэйлорского медицинского колледжа из Техаса во главе с профессором Ребеккой Рико-Хесс вывели породу лабораторных мышей, которые позволяют имитировать человеческий иммунитет. С рождения лабораторные особи не развивают собственный иммунитет. Внедряя специфические иммунные стволовые клетки, ученые провоцировали выработку некоторых элементов человеческой иммунной системы. Это позволяло им проводить исследования, приближенные к клиническим. В первую очередь, команду Ребекки Рико-Хесс интересовала угроза лихорадки денге.

Исследователи обнаружили, что при укусе насекомых-переносчиков инфекция развивается гораздо стремительнее, чем после инъекции вируса через шприц. Они позволили четырем комарам пить кровь погруженных в сон мышей, у которых ученые брали образцы биологических тканей спустя 6 часов, сутки и неделю после начала воздействия.

Результаты анализа и сравнения с другими мышами показали, что сама слюна спровоцировала в организме всплески различных иммунных реакций. Среди прочего, поднялся уровень цитокинов, сигнализирующих о начале воспаления. Кроме того, начинали действовать Т-хелперы, сражающиеся с вирусами и аллергией. Такая активность иммунитета сохранялась в различных тканях сроком до недели. Ребекка Рико-Хесс и её коллеги планируют продолжать изучение особенностей комариных укусов. Возможно, им удастся лучше понять механизм распространения инфекций, а также найти ключ к более эффективным методам лечения или профилактики.