Ученые рассказали, как социальная изоляция влияет на мозг‍

Ученые Калифорнийского технологического института, базирующегося в США, рассказали, как социальная изоляция влияет на мозг‍. По их словам, она приводит к его трансформации, однако они придумали, как с этим бороться.

Американские ученые провели эксперимент с использованием лабораторных мышей, чтобы проследить, как мозг реагирует на социальную изоляцию. Для этого особей на время поселяли отдельно от других мышей, изолируя их. После этого их выводили к другим и наблюдали, как они реагируют на встречи.

Специалисты отмечают, что после одиночного проживания у крыс кардинально менялась манера поведения. Они становились тревожнее и чаще испытывали страх. Кроме того, при встрече с другими мышами у них была повышенная агрессивность, а когда они чувствовали угрозу, то застывали на месте и долго не могли прийти в себя.

Ученые смогли объяснить эти явления, наблюдая за работой мозга животных. Они поняли, что при длительном нахождении в изоляции у них увеличивалась экспрессия гена Tac2 и продуцирование NkB по всему мозгу. Тем не менее, уменьшая уровень этого гена, ученые смогли бороться с негативными последствиями социальной изоляции.