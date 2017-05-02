Музыканты и люди, знающие несколько языков, проявляют больше интеллектуальных способностей

Ученые из Канады решили провести эксперимент, чтобы проверить, способен ли мозг менять умственные способности в лучшую сторону благодаря образу жизни человека. В эксперименте приняло участие 14 музыкантов, говорящих только на одном языке, 13 билингов, которые знают несколько языков и 14 человек, которые не занимаются ни музыкой, ни изучением языков.

В ходе эксперимента участникам пришлось отвечать на различные задания. Ученые же проверяли их умственные способности с помощью специального аппарата, который делает функциональную магнитно-резонансную томографию. В итоге ученые выяснили, что билингвы и музыканты проявили себя гораздо лучше, когда решали задали, в которых нужно было проявить свою память и внимание. К тому же задачи они решали намного быстрее и дали больше правильных ответов на вопросы.

Это показало, что человеческий мозг способен к функциональному развитию при долгом развитии своих способной в музыке и изучении языков. Многолетний опыт влияет на интеллектуальные способности человека. Именно поэтому музыканты проявляют больше способностей по запоминанию информации и ее воспроизведению.