"А нюх, как у собаки": В Швейцарии разработали мини-детекторы для поиска людей по запаху

Ученые из Швейцарии разработали миниатюрные газовые детекторы, которые смогут находить людей по запаху не хуже обученных собак. Об этом пишет издание The Local.

Над проектом работают сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха во главе с профессором Сотирисом Працинисом. Они уже изготовили крохотные высокочувствительные устройства. Внутренние сенсоры различают в воздухе летучие вещества, которые выделяют люди: углекислый газ, амиак, ацетон, изопрен и прочие специфические газы. Таким образом детекторы способны обнаружить "химический отпечаток" человека, который проходил в определенном месте.

Исследователи предполагают, что их разработка способна успешно заменить поисковых собак. Ученые подчеркивают, что животные сильно помогают спасать людей, пострадавших из-за лавины или землетрясения. Однако, как и все живые существа, собаки обладают недостатками. Им приходится отдыхать после нагрузок и отказываться от работы в слишком опасных для жизни условиях. Их детекторы способны работать дольше, а при помощи беспилотных дронов - забираться в труднодоступные локации. Сотирис Працинис отдельно отметил высокую компактность устройств, которые десятками могут поместиться на человеческом ногте. При этом их чувствительность сравнима с дорогостоящими мобильными спектрометрами, размером с чемодан.

Чтобы доказать функциональные способности своих детекторов, экспертам необходимо провести испытания вне пределов лаборатории. Когда разработка хорошо зарекомендует себя в условиях природных катастроф - необходимо будет ещё отыскать инвесторов, которые выделят средства на промышленный прототип.