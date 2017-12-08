NASA: щит из магнитов поможет восстановить климат на Марсе

Такое предположение высказал астрофизик из NASA Джим Грин, который уверен, что данное сооружение сможет защитить Марс от солнечной радиации. Известно, что магнитное поле Красной планеты «сдул» ветер Солнца, от чего климат там был уничтожен.

Как известно, для зарождения жизни на планете нужны благоприятные условия, которые появляются за счет комфортного климата. На Марсе климат исчез в результате разрушительного влияния солнечной радиации, которая уничтожила магнитные поля Красной планеты. Тем самым, радиация лишила Марс атмосферы, ведь она возможна лишь за счет магнитных полей.

Астрофизик уверен, что создание специального щита из магнитов сможет поспособствовать появлению климата на Марсе. По мнению ученого, на Красной планете может повторно появиться климат, но для этого необходима помочь ученых с Земли.

Суть щита заключается в том, что он будет состоять из двух мощных магнитных установок. Их соорудят на фиксированное друг от друга расстоянии, каждая из них будет наделена противоположным зарядом. Именно такой своеобразный щит, созданный из двух установок, считает Джим Грин, и поможет создать на Марсе новый климат.

Дело в том, что магнитные полюса приводят к испарениям, которые создают парниковый эффект. Конденсат может стать причиной появления первых водоемов, которые потом могут превратиться в моря и океаны. Если на планете появится вода, то вполне возможно, что там начнут произрастать растения, а затем и более сложные формы жизни.