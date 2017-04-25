По мнению ученых, самым опасным и загадочным природным явлением является молния

На протяжении уже нескольких столетий ученые занимаются исследованиями молнии, однако у них все еще остаются вопросы по поводу того, как в облаке зарождаются очень мощные электрические заряды, которые способны пробить землю и навести больше разрухи, чем какое-либо другое природное явление. Кроме того, загадкой для ученых стала также шаровая молния, так как она может существовать без источника питания до нескольких минут.

Ученые уже выяснили то, что для того, чтобы появилась молния, нужно облако. Именно в нем она зарождается. Облако способно расширятся, когда поднимается вверх. После расширения в нем происходит процесс охлаждения. Это приводит к образованию мелких капель воды, снежинок, града, а также больного количества различных частичек, которые имеют разный размен. Они получили название гидрометеоры. По мнению ученых, внутри облака может формироваться аэрозоль, трение частиц которого приводит к зарождению зарядов разного знака.

Облако конденсирует влагу и за счет втягивания в себя воздуха поднимается выше. Это объясняет тот факт, что гроза постоянно приходит в сопровождении сильного ветра. Сама же молния появляется за счет сильно ионизированного газа, которые ученые назвали плазмой. Она проводит сильный электрический ток по каналу молнии. По словам ученых, явление молнии регулярно наблюдается человечеством, однако сколько они не думали над тем, что именно происходит в облаке при ее зарождении, это все еще не подвластно логическому объяснению и даже если выдвинуть гипотезу, пока что не нашлось способа ее доказать.