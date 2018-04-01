Ученые: Регулярный секс помогает пожилым парам сохранить память

Австралийские ученые доказали, что пожилые пары,у который регулярно происходит секс, смогли сохранить качество памяти лучше, чем их ровесники, не имеющие половой близости. Они основываются на информацию с эксперимента, в котором приняли участие более шести тысяч человек.

Ученые из Австралии решили проверить, какие факторы влияют на сохранении качества памяти у пожилых людей. В результате они выяснили, что большое значение в этом вопросе имеет наличие или отсутствие секса между партнерами. Специалисты провели эксперимент, добровольцами которого выступили люди старше 50 лет. Вначале каждого из них расспросили о том, какой образ жизни они ведут, включая данные о вредных привычках, сне и физической активности. Также их спрашивали о том, насколько часто они занимаются сексом со своим партнером.

После этого все участники прошли тест на память. По прошествию двух лет тест вместе с теми же людьми был повторен. Ученые отмечают, что память ухудшилась у всех участников. Из этого они сделали вывод, что улучшить ее с помощью секса невозможно, и с возрастом она будет становиться хуже в любом случае. Тем не менее, исследователи отмечают, что показатели лучше были у тех, кто даже в пенсионном возрасте жил половой жизнью. Из этого был сделан вывод, что секс помогает сохранить память.