Житель Флориды снял в небесах поразительную армаду НЛО

В американском штате Флорида мужчина заметил в небе над головой армаду белых НЛО, которые поразили его. Очевидец снял явление на камеру и отправил материалы уфологу, который разместил их на своем Youtube-канале.

Автор ролика по имени Карлос в начале мая обнаружил странные объекты над городом Дирфилд Бич. Целая стая довольно крупных белых точек возникла на синем небесном своде. Они сильно выделялись рядом с облаками, постепенно перемещались. Уфолог MrMBB333 отметил, что НЛО похожи на куски хлопка по своему внешнему виду. Более того, рядом с первым скоплением появились два других, не меньшего размера.

Сам Карлос сразу же отметает предположение, что такие "хлопчатые" следы мог оставить какой-нибудь земной воздушный транспорт. Он убеждает, что никаких самолетов в тот момент поблизости не пролетало. Исследователь неопознанных явлений не смог определить природу таинственных групп.

[media=https://youtu.be/xVn-18kIgQE]

В своей подборке загадочных НЛО MrMBB333 разместил ещё несколько материалов, которые прислали подписчики. Так Джулиан из Германии сфотографировала над головой сверкающий объект, похожий на космический корабль. Ещё один человек из Майями снял на камеру закат с необычайно крупным Солнцем. Свидетель из Сент-Луиса запечатлел необычное облако, которое напоминает плоскую стену. Не менее интересные НЛО можно увидеть в продолжении ролика от MrMBB333.