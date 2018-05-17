Робот, созданный американскими учеными, умеет показывать свои чувства

Эмоции робота показываются на специальном экране, а также на коже, сделанной из искусственных материалов, а именно из мягкого эластомераома. Робот показывает проявление своих чувств с помощью пупырышек или шипов, выступающих на его коже, которая покрывает боковые панели. Это происходит за счет того, что под эластомераомом находятся полусферы, которые могут надуваться так, как влияет на робота та или иная эмоция.

Кроме того, робот также может показывать на экране выражение лица с той или иной эмоцией. К примеру, когда он голоден, у него горят глаза, а когда он сонный глаза немного прикрыты.

На данный момент разработчики называют этого робота прототипом, так как он не умеет ничего, кроме проявления своих чувств. Ученые хотят в будущем добавить к его функциям еще и тактильные ощущения, чтобы робот мог полноценно передать свои чувства человеку.