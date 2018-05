Камера на 1000 мегапикселей будет использоваться в поисках инопланетян

Американские специалисты представили самую мощную в мире камеру, которая будет использоваться для изучения ближайших галактик. Физик Бен Мазина подробно описал работу группы учёных в Publications of Astronomical Society of the Pacific.

Камера, основанная на сверхчувствительных сверхпроводниковых детекторах, направленных на улавливание света от объектов, находящихся за пределами Солнечной системы, получила название DARKNESS. Чувствительность устройства составляет 1000 мегапикселей, что позволит наблюдать за планетами, которые находятся у ближайших к Земле звёзд.

Испытания камеры учёные произвели в обсерватории Паломар, которая расположена возле города Сан-Диего. Установлена она была на 5-метровый телескоп Хейл. В будущем специалисты планируют создать более мощное устройство, которое будет обладать чувствительностью в 2000 мегапикселей. Её испытания пройдут на в Мауна-Кеа, Гавайи. Там установлен 8-метровый телескоп, который, по словам учённых, позволит увидеть значительную разницу между камерами.

Бен Мазина отметил, что для таких чувствительных приборов проблему представляет свет, который отражается атмосферой Земли. Именно мерцание встаёт на пути к обнаружению далёких планет.