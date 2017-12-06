Надпись "Сделано в Китае" помогла ученым датировать кораблекрушение 800-летней давности

Китайские ученые выяснили более точную дату кораблекрушения судна у берегов Явы благодаря словам на керамическом обломке. Об исследовании рассказал телеканал CNN.

Речь идет о корабле, останки которого рыбаки заметили в 80-х годах. В 90-х компания Pacific Sea Resources на частные средства извлекла из воды множество артефактов. Более 7,5 тысяч предметов оказались в Музее естественной истории Филда в американском городе Чикаго. Местные археологи при помощи радиоизотопного анализа керамических осколков датировали крушение примерно второй половиной 13 века.

Позднее сотрудник учреждения Лиза Низиолек показала остатки керамики японским и китайским экспертам. Те обратили внимание, что некоторые образцы схожи с изделиями, которые азиатские гончары создавали в 11 и 12 веках. Кроме того, они обнаружили на некоторых емкостях надпись "Сделано в Цзяньнин фу". Современный человек может соотнести её с популярной "Сделано в Китае". Дело в том, что Цзяньнин в средневековой империи Сун считалась столицей префектуры. Это название за городом было закреплено лишь с 1162 по 1279 год, пока регион не захватили монголы. Таким образом, сроки существования названия служат временными границами для кораблекрушения.

Предположения археологов подтвердил повторный радиоизотопный анализ по более точной технологии ускорительной масс-спектрометрии. Ему подвергли осколки смолы и слоновой кости, найденные среди груза затонувшего корабля. Оборудование показало, что возраст артефактов составляет от 889 до 1261 годов.

Лиза Низиолек отметила, что в 10-12 веках торговцы из Китая начали отдавать предпочтение морским грузоперевозкам, а не Шелковому пути. Принадлежащий империи Сун корабль пошел ко дну "в эпоху великих перемен".