Беги и не оглядывайся: в Техасе нашли инопланетный кокон с извивающимися отростками

От увиденного житель Техаса ужаснулся, перед ним лежал странный кокон, который сначала казался чем-то неживым, но от прикосновения стал шевелиться. Видео с инопланетным коконом, отростки которого пугающе шевелятся, уже попало на YouTube.

По словам мужчины, который сделал весьма загадочную находку, он решил прогуляться по лесу в Техасе. Там он увидел нечто странное – на земле лежал объект, похожий на кокон. Сначала мужчина решил, что перед ним лежит предмет из металла.

Однако, от прикосновения кокон стал шевелиться, из него начали выползать какие-то отростки. Мужчина решил не рисковать, изучая данный объект. Он быстро снял его на видео и поспешил удалиться. Как указали пользователи, просмотревшие ролик, в таких случаях нужно «бежать и не оглядываться».

Видео со странным коконом, который имеет отростки и может шевелиться, было размещено на YouTube-канале, где уфологи и конспирологи делятся своими находками и открытиями из области непознанного. По мнению некоторых пользователей, кокон может иметь земное происхождение. Комментаторы заявили, что существуют бабочки, которые делают такие коконы, а от прикосновения к нему на коже остается ожог. Однако, вида бабочек и места, где встречаются такие коконы, юзеры назвать не спешат, что еще больше интригует приверженцев теории о существовании пришельцев.