Надводно-подводные беспилотники «Пингвин» защитят Крымский мост от терактов

Испытания беспилотников уже успешно были пройдены на Волге и в Керченском проливе. Разработчики гарантируют нормальную работу роботизированных комплексов и уверяют, что они уже готовы к работе.

По материалам издания известно, что беспилотные устройства могут обнаруживать взрывные устройства, а также диверсантов под водой и в конструкции самого моста. Это стало возможно благодаря специальным гидролокаторам от компании «Гидра».

Созданием надводно-подводных автономных роботизированных комплексов «Пингвин» занимались члены научно-производственной группы «МАКО». Они же и провели испытания в реальных условиях.

Известно, что скорость передвижения беспилотников достигает немного больше чем 20 км/час. Устройства погружаются на глубину до 500 метров. Также есть информация о том, что эти роботизированные комплексы могут работать до 6 часов.

На данный момент власти России решают вопрос о том, чтобы доставить на службу новейших роботизированных беспилотников.