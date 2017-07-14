Протоны являются самой плотной материей во Вселенной

К такому выводу пришли американские ученые, когда провели свои исследования. Как оказалось, внутреннее давление у протонов, измерение которого ученым успешно удалось сделать, больше, чем в центре нейтронных звезд, в 10 раз.

До этого самой плотной материей считали нейтронную звезду, однако ученые смогли доказать, что протоны в 10 раз плотнее. Для этого они провели анализ давления и структуры протонов, которые они содержат внутри оболочки. Физики сталкивали протоны с другими частицами, которые двигались с большой скоростью. После этого исследователи измерили углы, под которыми эти частицы разлетались из-за столкновения.

Результат эксперимента показал, что в центре протона давление имеет положительный характер и способно расталкивать кварки, однако если увеличить расстояние от центра давление начинает набирать отрицательный характер и связывает частицы. Наибольшее отталкивание пришлось на расстоянии около 0,6 фемтометров от центра протона. Оно смогло достигнуть больше 1035 паскалей. Этот показатель намного превышает давление внутри нейтронной звезды.