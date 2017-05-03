Биологи раскрыли состав зеленой крови ящериц из Новой Гвинеи

Сотрудники Университета Луизианы из США отправились в Новую Гвинею для изучения местных ящериц и выявили причину зеленой крови у шести видов. Об этом они написали в журнале Science Advances.

Во время экспедиции ученые встретили 51 вид ящериц. Шесть представителей рода Prasinohaema оказались зеленокровными. Более того, два вида из этих шести являются неизвестными науке. Исследователи включили их в общую схему эволюции, однако предоставят официальное название после тщательного изучения.

Американцы выяснили, что зеленый цвет мышцам, крови, слизистым оболочкам, языку и даже костям пресмыкающихся придает особое вещество биливердин, выделяемое из желчи. Для подавляющего большинства развитых позвоночных этот фермент является токсичным. Поэтому он зачастую переходит в форму билирубина, взаимодействующим с кровяными белками.

У человека высокое содержание биливердина свидетельствует о заболеваниях печени. Например, гепатита. Самым заметным симптомом считается пожелтение кожи и глазных белков.

Однако у зеленокровных ящериц концентрация биливердина превышает человеческую до 20 раз. Ученые предполагают, что животные сумели приспособиться к токсичности вещества и пустить его себе на пользу. При этом некоторые виды развили эту способность независимо от сородичей.

Авторы работы выражают надежду, что дальнейшее изучение организмов Prasinohaema поможет медикам научиться лучше справляться с болезнями печени. Паразитолог Сьюзан Перкинс отметила ещё и высокий потенциал этой области в борьбе с заразными насекомыми. Билирубин является токсичным для переносчиков малярии. Она намерена проследить, как желчные пигменты ящериц противодействуют вирусам после укусов зараженных насекомых.