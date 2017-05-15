Пульсирующий НЛО над Лас-Вегасом засняли на видео

Вчера его увидели очевидцы, засняв кадры на мобильный телефон. Фотографии были опубликованы в Интернете и вызвали довольно-таки бурную реакцию. В сети начались обсуждения этой темы. Один из очевидцев рассказал, что изначально думал о том, что он заметил только один летающий объект, однако, когда он присмотрелся, то понял, что их несколько. По его словам, такое происходит не впервые и инопланетные объекты часто пролетают над городом, просто многие их не замечают.

Уфологии высказали свою версию на счет того, что инопланетяне, возможно, держали курс на Зону 51, потому что именно там специалисты из Пентагона могут контактировать с населением других планет. К тому же, именно в Зоне 51 скрываются доказательства того, что инопланетные цивилизации все же существуют и не являются выдумкой.

Комментарии к записи были разные. Кто-то говорил о том, что возможно НЛО были грузовыми и перевозили инопланетян на военную базу. Скептики же настаивают на версии о том, что очевидцы видели самолеты и никаких НЛО не существует.