Ученые нашли новый способ лечения рака мозга

Ученые нашли новый способ лечения раковой опухоли мозга. Также они назвали возможные причины ее появления.

Ингибитор CDK5 содержится в раковой опухоли. Ученые научились его блокировать, благодаря чему можно останавливать рост самого злокачественного образования. Новый разработанный препарат испытали на трех разных самых распространенных типах опухоли. Результаты показали, что опухоль прекращала расти благодаря лекарству. Специалисты отмечают, что это пригодится в современной медицине.

Также появился еще один способ лечения. Ученые попробовали перепрограммировать клетки. Благодаря этому размер опухоли уменьшался. Это объясняют тем, что нейрональные стволовые клетки не дают клеткам нейроглии делиться. Специальный препарат тестировали на грызунах. После инъекции грызуны с опухолью проживали в два раза больше, чем в случаях, когда лекарство не применялось.

В скором времени новое лекарственное средство хотят протестировать уже на людях. Это будут добровольцы, которые страдают опухолью головного мозга.

Также специалисты отметили, что людей с этим заболеванием последние 20 лет становится больше и больше. Точную причину еще никто не выяснил. Правда, многие ученые связывают это с растущей популярностью мобильных телефонов и других современных гаджетов.