В Саудовской Аравии антропологи нашли следы древних людей, которые жили там 85 000 лет назад

Глава Комиссии туризму и национальному наследию Саудовской Аравии принц Султан бин Салман сообщил о том, что в округе Табук были найдены следы древних людей, оставленные около 85 000 лет назад. Исследование следов проводилось международной группой антропологов, которые и обнаружили следы.

Существует научная гипотеза о том, что представители Homo sapiens в основном проживали в Африке, однако несколько раз проходили миграции и в другие страны. Ученые считают, что люди, которые живут в наше время, произошли от древних людей, которые мигрировали в новые страны около 60 000 – 70 000 лет назад.

Ученые высказали свои предположения о том, что древние люди нередко переходили в Саудовскую Аравию из Африки для того, чтобы переждать период дождей. Эта гипотеза подтверждается найденными следами древних людей. Следы нашли в округе Табук, а если точнее то они были возле довольно-таки древнего высохшего водоема.

Сообщается так же, что в том же округе в прошлом месяце в районе Аль Вусте ученые также обнаружили следы и фаланги пальцев древних людей. Проанализировав их, ученые выяснили, что следы были оставлены 86 000 – 95 000 лет назад.