Виноваты люди: ученые назвали самый милый возраст у щенят

Американские исследователи выявили возраст щенят, когда они кажутся людям максимально милыми. Это явление они подробно описали в журнале Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals.

Сотрудники Флоридского университета во главе с Клайвом Винном выдвинули теорию, что "милота" щенят призвана побудить людей оказать им заботу после ухода матери. Стоит отметить, что собаки обычно оставляют своих детенышей довольно рано. Примерно через два месяца после рождения, самки заканчивают кормить их молоком и отпускают восвояси. По теории ученых, именно в этот период щенки выглядят наиболее привлекательно.

Для доказательства команда Клайва Винна провела эксперимент среди полусотни добровольцев. 51 человек посмотрел на черно-белые снимки псов, принадлежащих к трем породам: кане-корсо, джек-рассел-терьера и белой овчарки. Участникам предложили оценить привлекательность внешнего вида животных на разных этапах развития - от рождения до семи месяцев. Ответы выставлялись на шкале с бегунком.

Как показали результаты, самыми "милыми" стали 6-8-недельные щенки. При этом оптимальный возраст для кане-корсо составил 6,3 недели, джека-рассела - 7,7 недели, а белой овчарки - 8,3 недели. В целом, самым некрасивым стали кане-корсо. Ученые объяснили это цветом шерсти и добавили, что малышей с темным окрасом люди забирают домой намного реже.

Исследователи пришли к выводу, что специфическая внешность современных щенков появилась в результате одомашнивания собак, потому что люди помогали выживать лишь особям, обладающим самыми красивыми чертами. Из-за подобного отбора щенки приобрели наибольшую привлекательность в тот период жизни, когда сильнее всего нуждаются в подкормке и заботе. Авторы статьи подчеркнули, что их проект имеет ряд недостатков, которые нужно исправить в будущих работах. Среди прочего, это малое количество респондентов и представленных пород.