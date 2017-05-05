Уфолог нашел на Марсе потерпевшее крушение НЛО

Уфологи в очередной раз нашли доказательство существования внеземных цивилизаций. Так, исследователи Джордж Грэхэм изучил новые снимки NASA и нашел на Марсе следы НЛО, которое потерпело крушение.

Как рассказал уфолог, на Марсе когда-то произошло крушение летающей тарелки пришельцы, однако сотрудники NASA знают об этом и тщательно скрывают от людей факт произошедшего. По его словам, на марсианском песке можно рассмотреть следы, которые говорят о падении НЛО.

Подписчики уфолога согласились с его мнением, отметив, что НЛО выглядит весьма плоским и имеет маленький размер. На сайте NASA указали размер траншеи, которая образовалась после падения корабля пришельцев, однако она словно вырыта людьми. Многие также пришли к выводу, что в NASA плохо закрасили настоящий объект, а на самом деле он имеет форму диска с округлой башней.

Уфолог заявил, что обнаруженные им кадры являются еще одним доказательством того, что внеземные цивилизации все же существуют. По его словам, НЛО на самом деле могло рухнуть на Марс и при этом неплохо сохраниться.