Ученые выяснили, как крупные динозавры высаживали яйца, не повреждая их при этом

Ученые из Китая, Японии и Канады изучили кладки крупных динозавров, чтобы узнать, как они откладывали яйца, не повреждая их при этом. Материалы исследования опубликовало издание Biology Letters.

Для изучения ученые выбрали кладки таких динозавров как Elongatoolithus, Macroolithus и Macroelongatoolithus. По мнению специалистов, эти динозавры были весом от 41 до 1563 килограмм.

В ходе исследования выяснилось, что диаметр кладки напрямую зависел от размеров динозавров. Более крупные динозавры делали кладку больше диаметром, однако ее форма никак не влияла на размер яиц.

Ученые рассказали о том, что маленькие и средние древние ящеры откладывали яйца так, чтобы их расстановка была 2-3-слойной. Так яйца могли выдерживать вес динозавров небольшого размера и располагались вплотную друг к другу. Диаметр их кладки был от 35 до 66 сантиметров.

Динозавры крупных размеров же имели другую методику. Их кладка была от 104 до 236 сантиметров в диаметре, а яйца были размещены так, чтобы в центре кладки оставалось пустое место. После этого динозавры садились в центр кладки и грели яйца с помощью боков или ног.