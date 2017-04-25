Ученые выяснили, что у первобытных людей была миниатюрная черепная коробка и маленький мозг

Журнал PNAS обнародовал материалы исследования ученых, которые выяснили, что первые люди, останки которых нашли в 2013 году в Южно-Африканской Республике, имели мозг намного меньше размерами, чем у современных людей. Ученые даже высказали свое мнение о том, что их мозг был похож на орган центральной нервной системы современных людей.

Останки древних людей были обнаружены в пещере, которую прозвали «Воходящая звезда». В 2013 году археологи нашли там большое количество останков человеческих предков. Через 2 года после анализа костей ученые назвали этот вид Homo naledi и рассказали о том, что это были останки одних из самых первых представителей человека.

Ученые провели исследование их опорно-двигательного аппарата и выяснили, что гоминиды из Южно-Африканской Республики ходили на двух ногах и у них была человеческая походка. Нашлось много скептиков, которые не поверили в эту версию и думали о том, что обнаруженные останки принадлежали австралопитекам.

После этого ученые провели анализ структуры черепа. Исследователи работали над восстановлением формы мозга Homo naledi. Объем черепной коробки первобытных людей очень сильно отличался от их последователей и современных людей, поскольку она была примерно в 3 раза меньше. При этом практически все отделения органов центральной нервной системы почти не имеют отличия от тех, что находятся в теле современного человека. К примеру, фронтальная кора своими складками совсем не отличается от той, которой обладают люди.