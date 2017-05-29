Психологи выяснили, что на отношения влияет первый секс

Специалисты по психологии выяснили, что на длительность отношений влияет качество первого секса.

Исследователи опросили около 800 человек. В результате оказалось, что все отношения начинаются абсолютно одинаково, а отличия появляются только через несколько месяцев. По статистике, в длительных отношениях люди чаще проявляют внимание и заботу, нежели в коротких отношениях. Автор исследования подметил, что именно до интимной близости пара думает о перспективах в будущем. Психологи определили, что в обоих случаях интерес к партнеру возрастает, однако в длительных отношениях он не угасает. Это объясняют хорошим первым сексом. Дело в том, что именно после хорошего первого секса человек стремиться как можно дольше быть рядом со своим партнером.

Напомним, недавно ученые объяснили, почему частый секс вредит здоровью. Оказывается, что секс - это физическая нагрузка для мужчины. Если секс происходит часто, то мужчине грозит истощение организма. Также наблюдается нарушение опорно-двигательного аппарата и выпадение волос.