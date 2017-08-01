Ученые выяснили, почему "постели" шимпанзе чище, чем у людей

Американские ученые в ходе очередного исследования смогли выяснить, что "постели" шимпанзе в несколько раз чище, чем у человека. Специалисты изучили микробов, найденных в постели шимпанзе и человека, после чего сделали такой вывод.

Во время своего исследования специалисты собрали образцы, полученные более чем из 40 гнезд обезьян. Проверив полученные образцы, ученые заключили, что чаще всего микробы попадают в кровать к шимпанзе благодаря листьям деревьев, на которых они устраивались на ночлег. В то же время исследователи практически не обнаружили в их постелях микробов с тел, которые появляются после соприкосновения со слюной, кожей или фекалиями, в отличие от человеческих кроватей.

Исследователи подвели итог, что постели шимпанзе гораздо чище человеческих по той простой причине, что они очень часто меняют место своего ночлега. Несмотря на то, что люди создали себе, казалось бы, чистые спальные места, человек все равно окружен разнообразными микробами, источником которых является его тело.